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Пожароопасный период начался и спасатели уже принялись ликвидировать его последствия
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За сутки сотрудниками госсулжбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области возникло 13 пожаров в экосистемах на общей площади более 21 гектара. Для их ликвидации были задействованы 95 спасателей и 24 единицы техники. В ГСЧС просят запорожцев быть предельно осторожными при обращении с огнём и пожароопасными предметами.
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