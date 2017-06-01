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Транспорт для дачников в Запорожье
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Со 2 июня начинает работу ещё один автобусный маршрут. Об этом сообщает управление транспорта горсовета. Автобус пойдёт по маршруту «Речной порт – дальние дачи», перевозка – каждые пятницу и воскресенье дважды в день. Отправление из порта в 7.00 и 17.00 часов, в обратном направлении в 08.10 и 18.20.
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