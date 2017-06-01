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В Запорожской области ДТП из-за шестёрки
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Авария произошла на дороге между Энергодаром и селом Благовещенка. ВАЗ-2110 и грузовик «Мерседес» двигались по встречным полосам, со второстепенной дороги выехал ВАЗ-2106. Чтобы избежать с ним столкновения, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 изменил направление движения, выехал на встречку и врезался в грузовик. Водитель и два пассажира десятки в тяжёлом состоянии в больнице, управлявший шестёркой с места аварии скрылся и теперь разыскивается полицией.
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