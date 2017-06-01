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Запорожская областная организация общества людей с инвалидностью провела тематическое мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей
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Каждый ребенок – особенный. На традиционном мероприятии собрались представители общества людей с инвалидностью, общественных организаций, воспитанники интернатов с родителями и педагогами и небезразличные запорожцы. Воспитанники интернатов и участники областной организации людей с инвалидностью подготовили концертную программу, в которой выступили с яркими вокальными и танцевальными номерами. Сегодняшним тематическим мероприятием в Международный день защиты детей областная организация людей с инвалидностью призвала людей быть терпеливыми и толерантными с детьми, которые родились не такими как все. Уверены, в будущем такие дети станут полноценной частичкой общества.
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