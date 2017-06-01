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Памяти погибших в АТО
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Памяти военнослужащих, погибших в мирное время. Возле мемориального знака в парке Металлургов состоялись митинг-реквием, возложение цветов и траурный салют. Перед подножием памятного знака – фотографии военнослужащих. Все они погибли в разное время, но семьи объединило общее горе. Спустя 20 лет со дня открытия мемориала в Запорожье снова приезжает делегация из Львовской области. Около 140 запорожских семей потеряли своих сыновей в зоне АТО. Памяти всех военнослужащих погибших в мирное время был отслужен траурный молебен, а к подножию мемориала возложили цветы.
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