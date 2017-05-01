Что может послужить отказом в пересечении границы? И какие права есть у наших туристов за границей? В связи с принятием безвиза для Украины некоторые запорожцы подумывают об организации отдыха за границей. Однако хоть безвизовый режим для нашей страны еще не начал действовать, на Польской приграничной службе уже информируют, количество отказов в пересечении украинско-польской границы увеличится, сообщает «Укринформ». Что может послужить отказом в пересечении границы? И какие права есть у наших туристов за границей? Вы узнаете ответы в прямом эфире программы «DE JURE. С точки зрения закона» сегодня на телеканале «АЛЕКС» в 20:00. Сразу после выпуска новостей «Алекс-Информ», можно позвонить в студию и задать свои вопросы по телефонам 213-91-48 и 213-01-09. ВАЖНО megogo.net.

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