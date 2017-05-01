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«Мыслители» в Запорожье
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Гильдия независимого кино Украины представила новый фильм – научно-фантастический триллер. На премьере в кинотеатре "Довженко" побывали наши журналисты. Главный герой - преподаватель университета, плейбой и специалист по восточным единоборствам постоянно прокручивает во сне один и тот же сценарий. Как в безлюдном переулке спасает девушку от злодеев. Но сам при этом погибает или выходит победителем. Так в жизни Александра появляются мыслители – люди со сверх способностями, которые препятствуют появлению опасных идей. В фильме используют непопулярную идею – не все добро есть добро, а зло – обязательно зло. Преподаватель спит со своей студенткой, а следы преступления надо замести. Диалоги ведутся на непатриотичном русском, и вообще в фильме много такое такого что сразу выводит его за рамки мейнстрима. «Мыслители» – первый полнометражный проект Гильдии независимого кино. Все съемки уложились в 35 дней, а вот с пост продакшеном процесс создания фильма занял 2 с половиной года. От спецэффектов отказались намеренно, заняли минимум актеров и работали почти что на голом энтузиазме. Одну из ролей исполнила супруга режиссера. «Мыслители» – это не только полнометражный фильм, но и одноименный сериал. Который обещают показать после проката первой части проекта на телеэкранах. Причем, вполне в стилистике инди-кино авторы решили не идти на поводу у мейджор каналов, а воспользоваться услугами небольших телекомпаний в регионах. Так что «Мыслителей» в виде сериала вероятно увидят и в Запорожье тоже.
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