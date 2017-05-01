Что делать с опасными химическими веществами и как погасить долги за потребленную электроэнергию на запорожских предприятиях

ЗТМК и «Кремнийполимер» должны облэнерго в общей совокупности 500 млн. гривен. А второй завод, не ведя хозяйственной деятельности, умудряется еще накапливать опасные вещества. Состояние производственной безопасности и хозяйственные отношения рассматривали на  совещании в облгосадминистрации. Отходы хлорорганических производств лежат на «Кремнийполимере» не первый год. Единственный способ утилизации – сжигание. Обойдется это в 20 млн. гривен- придется строить новую печь. Таких денег у предприятия на стадии банкротства нет. Вместе с ЗТМК это самые крупные должники перед облэнерго. Загрузка производственных мощностей на титано-магниевом немногим больше половины. Протокол заседания пообещали направить в правоохранительные органы. Глава региона также сообщил о намерениях власти обратиться в Минэкологии с просьбой о выделении средств для ликвидации опасных веществ. Однако перед этим предприятия должны подготовить предложения и технические обоснования ликвидации опасных отходов. 

  
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