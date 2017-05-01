Что делать с опасными химическими веществами и как погасить долги за потребленную электроэнергию на запорожских предприятиях ЗТМК и «Кремнийполимер» должны облэнерго в общей совокупности 500 млн. гривен. А второй завод, не ведя хозяйственной деятельности, умудряется еще накапливать опасные вещества. Состояние производственной безопасности и хозяйственные отношения рассматривали на совещании в облгосадминистрации. Отходы хлорорганических производств лежат на «Кремнийполимере» не первый год. Единственный способ утилизации – сжигание. Обойдется это в 20 млн. гривен- придется строить новую печь. Таких денег у предприятия на стадии банкротства нет. Вместе с ЗТМК это самые крупные должники перед облэнерго. Загрузка производственных мощностей на титано-магниевом немногим больше половины. Протокол заседания пообещали направить в правоохранительные органы. Глава региона также сообщил о намерениях власти обратиться в Минэкологии с просьбой о выделении средств для ликвидации опасных веществ. Однако перед этим предприятия должны подготовить предложения и технические обоснования ликвидации опасных отходов. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30