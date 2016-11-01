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Весенний призыв – 2017
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Накануне завершилась кампания по отбору граждан на срочную службу. Как сообщили в областном военном комиссариате, в запорожском регионе плановое задание выполнено на 100%. Из нашей области в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта отправились 520 призывников.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!