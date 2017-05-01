31 мая - Всемирный день без табака

Международная организация здравоохранения сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти примерно 6 миллионов человек в мире - из них 600 тысяч пассивных курильщиков. Предупреждают о потенциальных угрозах и в областной клинической больнице.

Курение табака поражает многие органы и системы, уверены врачи. В первую очередь, начинается респираторная патология, обостряются хронические заболевания легких и бронхиальная астма, страдает сердечно-сосудистая система, развивается атеросклероз, повышается риск инфарктов и инсультов.  Примерно 70% пациентов обратившихся в отделение пульмонологии областной больницы страдают хронической абструктивной болезнью легких. Отказавшись от курения можно увеличить продолжительность жизни и повысить ее качество, говорят врачи. А если есть ухудшение дыхательной функции – лучше не откладывая на потом пройти обследование у пульмонолога. Наличие или отсутствие заболевания поможет определить спирография.

  
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