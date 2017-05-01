Жители Бабурки против местной «наливайки» Небольшой киоск в одном из дворов Хортицкого района, по улице Лахтинская. На этом месте он стоит несколько лет, но с марта этого года здесь начали продавать дешевый алкоголь. Это сразу же привлекло нежелательную для местных жителей публику. Ради эксперимента мы хотели приобрести заветное зелье, но не успели появиться на горизонте, как киоск моментально прикрыли. Неподалеку от него в разросшихся кустах ютятся бездомные, рядом собирается неблагополучный контингент, на который сетуют местные жители. По их словам, чтобы найти деньги на выпивку, алкоголики собирают вторсырье, зачастую выворачивая мусорные баки во дворах. После этого идут к киоску, покупают дешевый алкоголь и устраивают шумные посиделки. Нужду справляют, не отходя от кассы. Кроме того, в последнее время участились кражи коммунального имущества. В этом люди так же винят здешних алкоголиков, которые таким образом пытаются заработать на выпивку. Жители обращались к правоохранителям, но безрезультатно. Чтобы разобраться с отравляющей жизнь проблемой, люди подали заявление в районную администрацию с просьбой убрать киоск с прилегающей к домам территории. Документ продублируют и вскоре обратятся с ним в мэрию. Если реакции не будет, готовы действовать своими силами. Но надеются, что до таких кардинальных мер не дойдет и власти обратят внимание на злополучную местную наливайку. ВАЖНО megogo.net.

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