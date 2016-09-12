Детский отдых в Бердянске

Среди многочисленных мест, которыми курортный город может порадовать своих гостей, есть и те, где найдется развлечение для самых младших. Это, в первую очередь, детские санатории и лагеря, в которых созданы условия для приятного и комфортного отдыха детей, чтобы они активно проводили время не только купаясь в море, но так же на спортивных площадках, посещая экскурсии, принимая участие в конкурсах и различных игровых программах. Среди прочего – один из самых крупнейших аквапарков в Украине, современный водный развлекательный комплекс с более чем тридцатью аттракционами, с детской зоной и кафе для детей. В бердянском зоопарке и дельфинарии можно окунуться в чарующий мир природы и познакомиться с редкими видами животных, увидеть необыкновенные трюки, что придется по душе самой требовательной публике. В бердянском луна парке можно найти аттракционы на любой вкус. С колеса обозрения открываются красивые пейзажи города и моря. Впереди – долгожданная пора и дети в предвкушении предстоящего летнего отдыха, который подарит им яркие и незабываемые впечатления. 

  

 

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 