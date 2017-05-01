Генеральная репетиция закрытия симфонического сезона в Запорожье Сибелиус, Дебюсси, Равель, Турнье и Хачатурян. Закрытие 60 симфонического сезона в областной филармонии. Сами концерты состояться 1 и 2 июня, а пока прошла генеральная репетиция оркестра. Программу закрытия сезона главный дирижер оркестра называет живописной. В первом отедлении прозвучат произведения короля скандинавской музыки Яна Сибелиуса. Строго, благородно и сдержанно страстно прозвучат в этот вечер скрипки. Во втором отделении прозвучат произведения французских композиторов-импрессионистов для арфы с оркестром – вообще редкая вещь. Солистка киевской камераты – оркестра при союзе композиторов – выступит в Запорожье впервые. С собой у нее американская концертная арфа Лайон Хилли – очень насыщенный звук и звонкие верха. А завершится концерт сюитой из балета «Гаяне» Арама Хачатуряна. Жгучая лезгинка и «Танец с саблями» дополнят живописную картинку и музыкальное удовольствие вечера будет обеспечено. ВАЖНО megogo.net.

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