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В Запорожском районе обнаружили мины
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Возле села Николай-Поле в Запорожском районе обнаружили 28 минометных мин времен второй мировой. Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и уничтожили боеприпасы методом контролируемого подрыва.
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