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Криминальные авто новости Запорожья
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-Ночью на площади Фестивальной, автомобиль такси снёс дорожный знак. В социальных сетях опубликовано видео, снятое сегодня ночью. Информация о пострадавших отсутствует.
- Около пяти часов утра на стационарном посту на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье ВАЗ 2102 не выполнил требование остановки и на большой скорости начал уезжать в сторону города. Авто удалось задержать на улице Звездной. Их него выскочили и побежали в разные стороны трое мужчин. Двоих удалось задержать. Как оказалось машина была угнана ими в Днепре.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!