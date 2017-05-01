ДТП с пострадавшими под Мелитополем

Столкнулась рейсовая маршрутка и грузовой микроавтобус. 9 человек госпитализированы. Автобус «Эталон» следовал из Мелитополя в село Терпение На трассе Харьков-Симферополь микроавтобус «Мерседес Спринтер» не уступил ему дорогу, «Богдан» перевернулся. Пострадали 30 человек из рейсового автобуса и 2 пассажира «Мерседес Спринтер». В Мелитополь доставили 9 человек с переломами и сотрясениями. Еще 11 поступили с травмами более легкой степени в районную больницу. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС.