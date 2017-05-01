Первый запорожский трамвай Знаковое событие для города: на коммунальном предприятии «Запорожэлектротранс» начали испытывать первый трамвай, собранный в Запорожье. Если все пройдет успешно, то уже 1 июля он выйдет на маршрут, рассказывают на предприятии. Так Запорожье станет третьим городом в Украине после Киева и Одессы, где своими силами и на собственных мощностях собирают трамваи. Собранный «Татра Т-3 UA» – уже на рельсах в депо КП «Запорожэлектротранс». Выйти на линию ему еще пока рано, ведь вагон ждут различные технические испытания, в частности нештатные ситуации, такие как короткое замыкание, заливка водой и прочее. После этого вагон приедет тестировать специальная комиссия, в составе которой будут чехи и киевляне. Если все этапы будут преодолены успешно, то уже 1 июля новая «Татра» выйдет на маршрут № 3. А сейчас специалисты из Киева налаживают в вагоне электронику. Интересно, что управление этим трамваем тоже существенно отличается от прежних. Новая «Татра» управляется реверсной ручкой, педали здесь не используются, только одна педаль для экстренного торможения. Сборка этого трамвая – новый этап в развитии подвижного состава Запорожья, да и Украины тоже, ведь до нынешнего времени в нашей стране трамваи собирали только в Киеве и Одессе. Собственная сборка – это существенная экономия средств, ведь новый трамвай стоит около 16 млн. гривен, а собранный своими силами – около 6 млн. Чтобы собрать этот трамвай, «Запорожэлектротранс» закупил вагоны чешской фирмы, произведенные в Калуше, запчасти использовали украинские. Признаются, первая сборка проходила волнительно. Зато теперь знают, как наладить процесс, чтобы собирать по такому трамваю каждые месяц-полтора. До конца этого года планируют собрать еще 4 трамвая. К слову, в следующих вагонах уже хотят установить и кондиционеры. Об этом докладывают городскому голове, который приехал увидеть первый запорожский трамвай. Кроме того, не забывают в «Электротрансе» уделять внимание и троллейбусам. Городскому голове показывают, как отремонтировали транспорт. Двум из этих трех троллейбусов провели капремонт, говорит Юрий Папач. В них отремонтирована ходовая часть, электроника, штанги, салон. Отремонтированные троллейбусы уже вышли на маршруты. Так в «Запорожэлектротрансе» выполняют программу по капремонту и программу по обновлению транспорта. Стоит отметить, что ранее поддержку предприятию оказывало только Акционерное общество «МОТОР СИЧ», выделяя средства на глубокую модернизацию трамваев. Благодаря "МОТОР СИЧ" на запорожских маршрутах - 26 модернизированных трамваев. Теперь и городская власть обратила внимание на необходимость обновления старого подвижного состава. Так что теперь перемещение по Запорожью на общественном транспорте станет комфортнее. - . ВАЖНО megogo.net.

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