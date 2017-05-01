Детский отдых в Бердянске Бердянск готов к туристическому сезону. Среди многочисленных мест, которыми курортный город может порадовать своих гостей, есть и те, где найдется развлечение для самых младших. Это, в первую очередь, детские санатории и лагеря, в которых созданы условия для приятного и комфортного отдыха детей, чтобы они активно проводили время не только купаясь в море, но так же на спортивных площадках, посещая экскурсии, принимая участие в конкурсах и различных игровых программах. Среди прочего – один из самых крупнейших аквапарков в Украине, современный водный развлекательный комплекс с более чем 30 аттракционами, с детской зоной и кафе для детей. В бердянском зоопарке и дельфинарии можно окунуться в чарующий мир природы и познакомиться с редкими видами животных, увидеть необыкновенные трюки, что придется по душе самой требовательной публике. В бердянском «луна парке» можно найти аттракционы на любой вкус. С колеса обозрения открываются красивые пейзажи города и моря. Впереди – долгожданная пора и дети в предвкушении предстоящего летнего отдыха, который подарит им яркие и незабываемые впечатления. ВАЖНО megogo.net.

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