Неадекватный водитель в Запорожье

Патрульный экипаж получил вызов, что по улице «Юность», ездит автомобиль, в котором находится оружие. ВАЗ нашли, в салоне был водитель и двое пассажиров. У водителя заметили признаки наркотического опьянения, пройти проверку тот отказался. В салоне обнаружили два предмета похожих на гранаты, и вещество белого цвета похожее на наркотическое. Никто из автомобиля не смог объяснить, откуда эти предметы. По базам данных установили, что один из пассажиров находится под домашним арестом и нарушает административный надзор.