Задержали наркомана в Бердянске

В Бердянске на улице Шевченко заметили мужчину, который вел себя подозрительно. У гражданина обнаружили и изъяли 36 полиэтиленовых пакетов с метадоном. На квартире, которую арендовал житель Запорожья, обнаружили и изъяли 133 пакета с наркотиками и блокнот с адресами тайников, в которых злоумышленник должен был сделать «закладки». Ранее судимый гражданин 1988 года рождения год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против жизни и здоровья человека.