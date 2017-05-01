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Задержали наркомана в Бердянске
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В Бердянске на улице Шевченко заметили мужчину, который вел себя подозрительно. У гражданина обнаружили и изъяли 36 полиэтиленовых пакетов с метадоном. На квартире, которую арендовал житель Запорожья, обнаружили и изъяли 133 пакета с наркотиками и блокнот с адресами тайников, в которых злоумышленник должен был сделать «закладки». Ранее судимый гражданин 1988 года рождения год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против жизни и здоровья человека.
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