Краткая сводка криминальных новостей Запорожья

- Около 4-х часов ночи на улице Академика Амосова патрульные обнаружили двух молодых людей, которые несли лобовое стекло от автомобиля. Информацию передали в радиоэфир, и другой экипаж на улице Святого Николая обнаружил ВАЗ 2106 у которого отсутствовало лобовое стекло. По базам данных установили владельца автомобиля и сообщили ему о краже.

- Около половины четвертого ночи, взломав оконные ролеты, неизвестный проник в помещение магазина по улице Победы и похитил из кассового аппарата деньги. Магазин находится под охраной Управления полиции охраны. Через пару минут правоохранители были на месте преступления и заблокировали возможные пути отхода. Когда вор пытался покинуть помещение, был задержан работниками полиции охраны. Злоумышленник оказался житель Михайловского района 1987 года рождения, находящийся в розыске за совершение аналогичного уголовного преступления.