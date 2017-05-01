Падение с пешеходного моста в Запорожье

На ул. Сергея Синенко в Днепровском районе Запорожья, местная жительница, оступившись, упала на камни с пешеходного моста. Спасатели «Кобры» отнесли пострадавшую к машине «скорой». У нее диагностировали перелом ребер, таза и многочисленные ушибы.