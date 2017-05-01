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Падение с пешеходного моста в Запорожье
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На ул. Сергея Синенко в Днепровском районе Запорожья, местная жительница, оступившись, упала на камни с пешеходного моста. Спасатели «Кобры» отнесли пострадавшую к машине «скорой». У нее диагностировали перелом ребер, таза и многочисленные ушибы.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!