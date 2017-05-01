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Накануне летнего сезона или отдых не за горами
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Куда в этом году планируют поехать запорожцы, мы поинтересовались у жителей города. Грядет жаркая пора отпусков, каникул и долгожданного летнего отдыха. Кто-то уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в длительную заморскую поездку, кто-то ищет бюджетные варианты со скромной арендой жилья на Азовском побережье, у некоторых и вовсе не будет возможности порадовать себя поездкой на море. На улицах города мы поинтересовались у запорожцев, куда и на какую сумму они рассчитывают поехать в этом году на отдых. А вот среди наиболее предпочтительных вариантов, которые называли в качестве наиболее популярных мест для отдыха – упоминались в основном украинские курорты, но иногда и Европа. До начала лета остался всего один день, и отдых не за горами. Кто-то уже спланировал поездку, кто-то еще решает, куда поехать и старается сэкономить. Но для каждого из запорожцев предстоящий отдых – долгожданное событие, которого каждый ждет с нетерпением.
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