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Как сделать наш город красивее
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В парке на бульваре Шевченко появились новые цветочные композиции, выполненные коммунальным предприятием «Зеленстрой». В дальнейшем такие дизайнерские решения появятся по всему городу. На металлических каркасах – вазоны с цветами. Первая композиция в форме сердца сразу же собирает желающих сделать селфи. Вокруг обещают еще выложить площадку в форме сердца и сделать подход. Сульфинию и петунию ампельных сортов пришлось везти из Львова и Днепра. В этом же парке и на бульваре Шевченко поставили еще несколько каркасов для будущих композиций. Всего предусмотрено 23 варианта. Программа озеленения через цветочные композиции охватит несколько районов. В ближайшее время подобные конструкции появятся на Металлургов, площади Поляка и Иванова. В общей сложности вся эта красота обойдется городской казне в 300 тысяч гривен.
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