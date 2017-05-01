На предприятии «МОТОР СИЧ» стартовала шестьдесят третья рабочая спартакиада На обновленном стадионе - к новым победам! На предприятии «МОТОР СИЧ» стартовала шестьдесят третья рабочая спартакиада, в которой принимают участия все подразделения авиа гиганта. Для запорожских моторостроителей каждая спартакиада - это как Олимпийские игры в большом спорте. В торжественном параде приняли участие более 2 тысяч представителей почти всех подразделений предприятия «МОТОР СИЧ». В нынешнем году к постоянным физкультурникам добавились и новые - коллективы Запорожского машиностроительного завода имени Василия Омельченко и производства «ВЕРТОЛЕТЫ МОТОР СИЧ». Каждая команда подготовила специальную форму и оформление своей колоны, чтобы как можно эффектней пройти перед многочисленными болельщиками. 63 заводская спартакиада стартовала на обновленном стадионе спорткомплекса «МОТОР СИЧ». По словам его директора Геннадия Касая, сегодня здесь такое покрытие, что спортсмены просто не могут не стремиться к новым победам. После торжественного парада прошли традиционные легкоатлетические забеги на 400 метров, товарищеский волейбольный матч между работниками АО «МОТОР СИЧ» и ГП «ИВЧЕНКО - ПРОГРЕСС» и изюминка всех спартакиад - соревнования по перетягиванию каната, в которых, как обычно, победила самая сплоченная и сильная команда транспортно-производственного управления. Впереди у участников 63 спартакиады предприятия «МОТОР СИЧ» - соревнования по 15 зачетным видам спорта, ну и , конечно, вожделенные кубки победителей и призеров, которые так стремятся выиграть все моторовские физкультурники. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Май 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31