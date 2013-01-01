В запорожском лицее «Защитник» торжественным мероприятием отметили выпускной

В запорожском лицее «Защитник»  готовят ребят по основным общеобразовательным предметам, а так же делают упор на усиленную военно-физическую подготовку. Здесь за 2 года из вчерашних школьников делают защитников отечества. Военная дисциплина, распорядок дня и усиленная военно-физическая подготовка – главные отличия этого учебного заведения от других гражданских. Воспитанники учреждения  – победители многих всеукраинских и международных конкурсов и соревнований. Не стал исключением и этот учебный год. Перед 105 выпускниками этого года выступили руководители учреждения и родители. Священнослужители благословили ребят на ратную службу и будущие достижения в профессии военного, которую выбрал для себя каждый из них. Торжественным маршем взводы выпускников прошлись по площади. Во время мероприятия наиболее отличившимся выпускникам вручили памятные награды. Не остались без внимания и родители, которые получили благодарственные грамоты. Выпускники рассказали, чему они научились в стенах лицея и поделились планами на будущее. Будущие защитники уверены, те основы, которые заложили в них в лицее, останутся с ними на всю жизнь. В завершение торжества по случаю выпускного прошел праздничный концерт. 

 
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