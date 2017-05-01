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Бердянск готов к туристическому сезону
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Бердянск зовёт в гости. Курортный город предлагает отдых на любые вкус и требования. Можно поселиться в отеле, на базе или снять домик или комнату как в самом городе, так и на косе. Развитая туристическая инфраструктура позволяет отдыхать как семьей, так и с компанией. Развлечений хватит и для взрослых, и для детей. В Бердянске работают зоо- и аквапарк, множество других аттракционов, включая колесо обозрения, и достопримечательностей. К тому же этот город может похвастаться сразу пятью музеями. Кроме отдыха в Бердянске можно и оздоровиться – все виды услуг от массажа до уникальных местных грязевых ванн. А сочетание степного и морского соленого воздуха порадует и людей без проблем со здоровьем.
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