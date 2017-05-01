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Велодень в Запорожье
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Тысячи горожан на велосипедах собрались на площади Запорожской, откуда стартовал велопробег. Маршрут - по проспекту Соборному до пересечения с улицей Днепровской и дальше по Набережной магистрали в направлении Вознесеновского парка. У каскада фонтанов Радуга - конечный пункт и торжественное открытие велофестиваля. В программе - велогонки и конкурсы. А все желающие могли бесплатно покататься на SUP-борде прямо в фонтане.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!