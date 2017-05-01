Велодень в Запорожье

Тысячи горожан на велосипедах собрались на площади Запорожской, откуда стартовал велопробег. Маршрут - по проспекту Соборному до пересечения с улицей Днепровской и дальше по Набережной магистрали в направлении Вознесеновского парка. У каскада фонтанов Радуга - конечный пункт и торжественное открытие велофестиваля. В программе - велогонки и конкурсы. А все желающие могли бесплатно покататься на SUP-борде прямо в фонтане.