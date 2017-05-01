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«Фестиваль семьи» в Дубовой роще
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Мероприятие открывал «Парад счастливых семей» - праздничное шествие от площади Свободы до центрального входа в парк. Во главе колонны - байкеры, за ними военный оркестр и люди на ходулях. Запорожцев и гостей города ожидала развлекательная программа на главной сцене а также различные локации, включая катание на байдарках, Городок детства и интерактивные зоны. Завершился «Фестиваль семьи» традиционным розыгрышем призов.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!