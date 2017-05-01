«Фестиваль семьи» в Дубовой роще

Мероприятие открывал «Парад счастливых семей» - праздничное шествие от площади Свободы до центрального входа в парк. Во главе колонны - байкеры, за ними военный оркестр и люди на ходулях. Запорожцев и гостей города ожидала развлекательная программа на главной сцене а также различные локации, включая катание на байдарках, Городок детства и интерактивные зоны. Завершился «Фестиваль семьи» традиционным розыгрышем призов.