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В Мелитополе изъяли боеприпасы и взрывчатку
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У двух жителей Мелитопольского района изъяли боеприпасы и взрывчатку. В одном из частных домов в подсобном помещении обнаружено и изъяты несколько десятков патронов разных калибров, 8 гранат «Ф-1», граната «РГД-5» и 4 запала. А по месту жительства ранее судимого 1994 года рождения правоохранители нашли 30 фрагментов подствольных гранатометов РПГ-7 современного производства, в трех из которых находилось взрывчатое вещество «Гексоген». Боеприпасы обезврежены путем подрыва на полигоне Мелитопольского района.
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