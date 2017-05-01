В Мелитополе изъяли боеприпасы и взрывчатку

У двух жителей Мелитопольского района изъяли боеприпасы и взрывчатку. В одном из частных домов в подсобном помещении обнаружено и изъяты несколько десятков патронов разных калибров, 8 гранат «Ф-1», граната «РГД-5» и 4 запала. А по месту жительства ранее судимого 1994 года рождения правоохранители нашли 30 фрагментов подствольных гранатометов РПГ-7 современного производства, в трех из которых находилось взрывчатое вещество «Гексоген». Боеприпасы обезврежены путем подрыва на полигоне Мелитопольского района.