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Разбойное нападение в Запорожье
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Потерпевший и преступник не были ранее знакомы, употребляли спиртное дома у третьего лица. Поссорились, хозяин выгнал обоих. Перед тем, как выйти, злоумышленник прихватил кухонный нож, а на улице, угрожая им, он отобрал у потерпевшего 200 гривен. Подозреваемый - ранее судимый житель улицы Сталеваров задержан. Во время досмотра изъяты орудие преступления и деньги потерпевшего.
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