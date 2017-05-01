Разбойное нападение в Запорожье

Потерпевший и преступник не были ранее знакомы, употребляли спиртное дома у третьего лица. Поссорились, хозяин выгнал обоих. Перед тем, как выйти, злоумышленник прихватил кухонный нож, а на улице, угрожая им, он отобрал у потерпевшего 200 гривен. Подозреваемый - ранее судимый житель улицы Сталеваров задержан. Во время досмотра изъяты орудие преступления и деньги потерпевшего.