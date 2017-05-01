|
Руководитель общественной организации оказался взяточником
|
35-летний общественный деятель входил в состав комиссии по контролю за готовностью баз отдыха к курортному сезону. Поэтому потребовал от руководителя одной из баз отдыха в пгт Кирилловка, 1000 долларов чтобы его база открылась и работала. Якобы, деньги предназначались чиновнику из облгосадминистрации. При получении первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов взяточник был задержан.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!