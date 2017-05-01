Руководитель общественной организации оказался взяточником

35-летний общественный деятель входил в состав комиссии по контролю за готовностью баз отдыха к курортному сезону. Поэтому потребовал от руководителя одной из баз отдыха в пгт Кирилловка, 1000 долларов чтобы его база открылась и работала. Якобы, деньги предназначались чиновнику из облгосадминистрации. При получении первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов взяточник был задержан.