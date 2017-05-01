Управление государственной фискальной службы Украины в Запорожской области напоминает

Организации и учреждения, которые не осуществляют коммерческую деятельность, до 1 июля этого года должны привести в порядок свои уставные документы для включения в новый реестр. Для этого следует обратиться в органы государственной регистрации. На сегодняшний день в области насчитывается почти 7 тысяч неприбыльных организаций. Узнать, есть ли она в реестре, можно на сайте ГФС Украины в электронном кабинете плательщика, введя реквизиты в раздел поиск.