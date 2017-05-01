Телеканал «АЛЕКС» - триумфатор престижного конкурса от национального олимпийского комитета

Накануне в Ирпене Киевской области прошел финал 13 конкурса телевизионных программ «Мир спорта». В этом году на рассмотрение жюри было подано более 100 работ от 63 участников из всех регионов Украины. Творческий коллектив ТРК «АЛЕКС» в лице генерального директора Анатолия Пивненко получил  награды сразу в 2 номинациях – за лучшую режиссерскую работу был отмечен проект  «Личное дело. Инна Черняк» (режиссер – Зоя Карпова), а в номинации «специальный приз» наивысшей награды был удостоен проект «Матч протягом всього життя» - о спортивной стороне жизни народного депутата Украины, Героя Украины Вячеслава Богуслаева. Еще один представитель Запорожья телеканал ТВ-5 так же не остался без внимания и получил приз за лучшую авторскую работу. 

 
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