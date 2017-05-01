Депутатская комиссия по вопросам экологии провела выездное заседание на одном из промышленных предприятий города

Инспектировали депутаты предприятие «МОТОР СИЧ». Как выполняются природоохранные мероприятия на авиастроительном заводе. Любое производство оказывает воздействие на окружающую среду. Однако его можно минимизировать, если уделять должное внимание природоохранным мероприятиям. Это понимают на предприятии «МОТОР СИЧ», где разрабатываются и производятся авиадвигатели для гражданской авиации, вертолетной техники, а также товары народного потребления. Общее количество наименований – более 150 изделий.

Валерий Маслак, заместитель технического директора АО «МОТОР СИЧ»: « у нас системная работа по всем направлениям. Не только это касается вопросов охраны окружающей среды, но и вопросов производства, вопросов технических решений. «МОТОР СИЧ» работает системно, другого подхода у нас нет. Поэтому мы только рады, что к нам пришли, мы готовы поделиться своим опытом».

Депутатская комиссия по экологии – в литейном цеху предприятия. Чистота, порядок и контроль, которые царят здесь, удивляют даже самых опытных промышленников. Этот литейный цех кардинально отличается от цехов аналогичной направленности других предприятий. Да и в целом, говорят члены комиссии, восхищены культурой труда, которая поддерживается на предприятии «МОТОР СИЧ». За последние несколько лет сумма платежей, которые отчисляет предприятие в экологические фонды, растет из года в год. Если в 2014 общая сумма платежей составила 1 млн. и почти 130 тыс. гривен, то в 2016 эти показатели превысили 2 млн. гривен. «МОТОР СИЧ» стало первым предприятием в списке запланированных к посещению членами экологической комиссии на ближайшие полгода. Впереди - выездные заседания на других предприятиях нашего загруженного промышленностью города.