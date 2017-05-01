Запорожским школьникам повезло побывать на экскурсии в авиакомпании «МОТОР СИЧ»

Как летают самолеты? Что заставляет многотонную железную машину подниматься в небо? Сегодня запорожским школьникам, ученикам средней школы № 12 повезло побывать на экскурсии в авиакомпании «МОТОР СИЧ» и узнать ответы. Таким необычным и познавательным образом для этих ребят завершился учебный год.  Последний звонок в 12-й школе прозвенел как и у всех сегодня утром, но оставшуюся часть дня ребята провели не как все. Они отправились в увлекательное путешествие на аэродром  авиакомпании «МОТОР СИЧ». Здесь ученикам и их родителям показали вертолеты и самолеты. Рассказали об их устройстве и на несколько минут каждый экскурсант мог почувствовать себя настоящим пилотом. А еще рассказали, почему самолеты в разные дни взлетают то с одной стороны взлетно-посадочной полосы то с другой. Оказывается, выбор направления взлета зависит от направления ветра. Он должен дуть в лицо, как говорится. Ребята побывали на вертолетах, в грузовом отсеке самолета АН-12 и в пассажирском АН-140. На последнем лайнере экскурсантов встретила приветливая стюардесса, которая провела инструктаж. Вот так необычно несколько десятков запорожских школьников отметили завершения учебного года. 

  
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