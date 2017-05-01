В Запорожье на исполкоме горсовета рассматривали проекты решений Новый автобусный маршрут и тендер на автоперевозки, конкурс на управляющую компанию и создание городского футбольного клуба. На исполкоме горсовета рассматривали проекты решений, которые будут вынесены на ближайшую сессию. Для удобства льготников появится новый рейс – от речпорта до дальних дач. А на ряд городских маршрутов объявят конкурс. Его намерены провести 29 июня. Маршрутки класса «Б» к участию не рассматриваются, а класс «А» будет использоваться без выхода на проспект. Футбольный клуб «Металлург» уже состоит на содержании города. Теперь ему официально намерены придать статус городского. Согласно закону намерены также провести конкурс на управляющую жилым фондом компанию. Рассматривают и проекты решений о передаче многоквартирных домов в управление ОСМД. Утвердить документы предстоит депутатам на ближайшей сессии. ВАЖНО megogo.net.

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