Предприятие, которое чтит своих ветеранов

АО «МОТОР СИЧ»  уже традиционно организовало прогулку вокруг острова Хортицы на теплоходе для тех, кто посвятил моторостроению жизнь. Забота не только о нынешних, но и ушедших на покой сотрудниках – главный принцип работы руководства предприятия «МОТОР СИЧ». На заводе не забывают о тех, кому авиа гигант обязан сегодняшними достижениями и успехами. Накануне для заслуженных ветеранов войны и труда организовали прогулку на комфортабельном теплоходе вокруг острова Хортица.

Анатолий Малыш, директор по связям с общественностью предприятия «МОТОР СИЧ»: «это традиционное мероприятие, которое вписывается в рамки работы с ветеранами. Они чувствуют себя в коллективе, они общаются друг с другом, вспоминают, вспоминают прошлое, вспоминают историю, эти люди создавали наше предприятие, эти люди создавали тот потенциал, которым пользуется нынешнее молодое поколение, поэтому мы должны отдавать им долг и мы его отдаем».

Около 150 заслуженных ударников труда отправились в путешествие. Совершая плавание вокруг Хортицы, ветераны наслаждались красивыми видами и в кругу друзей делились воспоминаниями, историями из прошлого, многие пели военные песни вместе с народным вокальным ансамблем «Казаки-запорожцы», который создавал праздничное настроение. Во время экскурсии на «Переправе» ветераны спустили на воду венок в честь воинов-освободителей Запорожья. Ветераны благодарят руководство «МОТОР СИЧ» за то, такие встречи стали приятной традицией на предприятии, которому они отдали многие десятилетия жизни и своим трудом подали достойный пример будущим поколениям моторовцев.  С положительными эмоциями и впечатлениями ветераны сошли на берег. Уверены, совсем скоро они  соберутся вновь, чтобы вспомнить славные времена моторовской трудовой деятельности. Ведь на предприятии «МОТОР СИЧ» отдавать дань заслуженным ударникам труда – святая и нерушимая традиция, которую поддерживают всегда.       
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