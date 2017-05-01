Улица в Запорожье заростает сорняками Жители возмущаются, коммунальщики разводят руками, а дома на улице Военстрой продолжают утопать в полутораметровой траве. Наталья Ивановна больше 30 лет живёт в 96 доме на улице Военстрой. На текущие подъезды, недоделанные швы уже почти привыкла не обращать внимания, говорит, помощи от городской власти ждать можно долго. Но с бурьяном, которым зарос и её, и соседние дворы, ни она, ни другие жильцы мирится не желают. Коммунальное предприятие «Титан», в которое обратились жители с просьбой выполнить его работу по покосу травы, прислало мастера. Была осмотрена территория. Это всё, чем смогло помочь предприятие, в обязанности которого в том числе входят уборка мусора и покос травы. Кстати, выкорчевка деревьев и их вывозом также занимается «Титан». О чем красноречиво говорят оригинальные элементы декора в виде двух огромных пней во дворе дома. Местные жители периодически сами облагораживают территорию как могут. Иногда сами находят рабочих и платят им за покос травы. Коммунальщики присоединяться к инициативе горожан не спешат. Зато платёжки за содержание дома с суммами, доходящими до нескольких сотен гривен в месяц, присылают исправно. Только жильцам непонятно, за что нужно платить. ВАЖНО megogo.net.

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