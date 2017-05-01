|
Воры с ножом напали на хозяина дачи в Запорожье
|
Хозяин дачного дома сообщил в полицию, что двое неизвестных выломали стену и проникли внутрь. Больше того, один из них с ножом стал бросаться на него. Тот выбил оружие, после чего злоумышленники скрылись. Полицейские обнаружили их на улице Опытная Станция. Украденное было при них. Потерпевший опознал воров.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!