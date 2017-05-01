Воры с ножом напали на хозяина дачи в Запорожье

Хозяин дачного дома сообщил в полицию, что двое неизвестных выломали стену и проникли внутрь. Больше того, один из них с ножом стал бросаться на него. Тот выбил оружие, после чего злоумышленники скрылись. Полицейские обнаружили их на улице Опытная Станция. Украденное было при них. Потерпевший опознал воров.