Угонщик пойман и автомобиль со стёртым номером кузова

-В Васильевский райотдел полиции обратился житель Приморского района. Ночью у него исчезла «Таврия», находившаяся у кафе в селе Каменское. Правоохранители установили личность угонщика, им оказался местный житель 1990 года рождения. Он проник в машину через багажник и спрятал её в лесополосе.

-Мелитопольские полицейские остановили «Форд». Во время осмотра и сверки с записями в свидетельстве о регистрации установили, что номер кузова стёрт. Машину изъяли, продолжается досудебное расследование.