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Угонщик пойман и автомобиль со стёртым номером кузова
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-В Васильевский райотдел полиции обратился житель Приморского района. Ночью у него исчезла «Таврия», находившаяся у кафе в селе Каменское. Правоохранители установили личность угонщика, им оказался местный житель 1990 года рождения. Он проник в машину через багажник и спрятал её в лесополосе.
-Мелитопольские полицейские остановили «Форд». Во время осмотра и сверки с записями в свидетельстве о регистрации установили, что номер кузова стёрт. Машину изъяли, продолжается досудебное расследование.
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