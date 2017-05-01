А пока в Запорожье строят ПЛАНЫ по ремонту дорог, в других городах строят ДОРОГИ К примеру, в городе Харьков, где побывала съемочная группа телеканала «АЛЕКС» вместе с депутатом городского совета Алексеем Басовым. В рамках программы «Мой любимый город» мы узнали, как нужно ремонтировать дороги, чтобы они оставались в идеальном состоянии как минимум 10 лет. Первую столицу Украины, город Харьков без преувеличения можно назвать городом дорог. У местной власти здесь особая философия ремонта и строительства транспортных артерий. И это видно во всем – от качества до объемов выполняемых работ. В Харьковском горсовете существует отдельный департамент, который занимается развитием дорожной инфраструктуры, это департамент строительства и дорожного хозяйства. Его директор Владимир Чумаков говорит, десять лет назад, когда в городе решили всерьез заняться дорогами, то первое с чего начали – обратились за помощью к специалистам Харьковского автодорожного института. С тех пор и началась масштабная работа, которая не прекращается по сей день. Зато теперь харьковские власти с гордостью заявляют: укладку высокомодифицированного асфальта, которую используют в Харькове, не используют больше ни в одном городе Украины. А технологии применяют в Харькове такие же, как в Европе и Америке. Секреты ремонта и строительства харьковчане рассказали депутату городского совета Алексею Басову. Подробнее о том, как делаются долговечные дороги, а, главное, могут ли такие дороги появиться в Запорожье, мы расскажем в новом выпуске программы «Мой любимый город». Не пропустите, на телеканале «АЛЕКС», после выпуска новостей 25 мая в 20.05. Повторы: 27 мая в 18.25, 28 мая в 21.20 и 31 мая в 15.00. ВАЖНО megogo.net.

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