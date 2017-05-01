Директор запорожского кладбища построил бизнес на останках Запорожских ритуальщиков задержали на взятке и подозревают в совершении ряда преступлений подобного характера. Первомайское кладбище в Запорожье закрыто уже давно. Это значит, что мест здесь больше нет и хоронить людей уже нельзя. Но это с какой стороны посмотреть. На днях запорожские правоохранители совместно с СБУ задержали трех должностных лиц коммунального предприятия «Ритуал», среди которых и директор Первомайского кладбища. Немыслимо, но факт: за отдельную плату можно было и вовсе избавится от останков из заброшенной могилы, говорят правоохранители. Такое осквернение могил стоило по разным оценкам от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен. Местные жители рассказывают, хоть кладбище и закрытое, похороны здесь проводятся почти каждый день. Получить комментарий от руководства «Ритуала» не удалось. Начальника на месте не застали, но в телефонном разговоре директор коммунального предприятия расписался в собственной неосведомленности, мол, ничего не знаем. В сторожке от камер прячутся, говорят, начальник на больничном. А вот правоохранители могут. Говорят, должностных лиц задержали при получении 19 тыс. гривен от родственника умершего. На данный момент ведется следствие по уголовной статье - как получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи - до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. ВАЖНО megogo.net.

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