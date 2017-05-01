Директор запорожского кладбища построил бизнес на останках

Запорожских ритуальщиков задержали на взятке и подозревают в совершении ряда преступлений подобного характера. Первомайское кладбище в Запорожье закрыто уже давно. Это значит, что мест здесь больше нет и хоронить людей уже нельзя. Но это с какой стороны посмотреть. На днях запорожские правоохранители совместно с СБУ задержали трех должностных лиц коммунального предприятия «Ритуал», среди которых и директор Первомайского кладбища.  Немыслимо, но факт: за отдельную плату можно было и вовсе избавится от останков из заброшенной могилы, говорят правоохранители. Такое осквернение могил стоило по разным оценкам от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен. Местные жители рассказывают, хоть кладбище и закрытое, похороны здесь проводятся почти каждый день. Получить комментарий от руководства «Ритуала» не удалось. Начальника на месте не застали, но в телефонном разговоре директор коммунального предприятия расписался в собственной неосведомленности, мол, ничего не знаем.  В сторожке от камер прячутся, говорят, начальник на больничном. А вот правоохранители могут. Говорят, должностных лиц задержали при получении 19 тыс. гривен от родственника умершего. На данный момент ведется следствие по уголовной статье - как получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи - до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 