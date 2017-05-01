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«Чужая молитва». В кинотеатре Довженко состоялась премьера нового украинского фильма
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Режиссера Ахтем Сеитаблаев рассказал реальную история молодой крымско-татарской девушки, которая во время оккупации фашистами Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейских детей. Саиде – воспитательница в приюте для татарских детей-сирот. Ицхак вместе с другими детьми-евреями скрывается от фашистов и приходит к ней за помощью. У девушки есть выбор – помочь детям или позаботиться о собственной жизни. Несмотря на смертельную угрозу, Саиде превращает маленьких евреев в татар - дает им новые имена, обучает языку, обычаям и молитвам. В Запорожье фильм показывают благодаря поддержке национальных обществ. После премьеры в большом зале, «Чужая молитва» будет демонстрироваться в малом зале кинотеатра «Довженко». Так что познакомиться с этой историей смогут все желающие.
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