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Днепрогэс: покорение стихии
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В областном краеведческом музее открыли после реэкспозиции зал, посвященный строительству Днепровской гидроэлектростанции. Архивные документы, фотографии строительства, чертежи и личные вещи ведущих инженеров. Сколько экспонатов не так уж важно, выставка мало того что получила новый дизайн – металлоконструкции и дерево перекликаются с конструктивными особенностями самой ГЭС, но и в своей концепции восприятия индустриализации развернулась в диаметрально противоположную сторону. Боевой дух строителей поднимали в том числе при помощи духового инструмента из капеллы при Днепрогэсе. Его вручили за спешное проведение второго займа индустриализации – у государства денег на все не хватало, а население субсидировало счастливое будущее не охотно. Так что покорение стихии в названии теперь можно отнести и к грандиозному эксперименту по подчинению личности интересам державы. Теперь главное место в экспозиции по праву занимают люди, их быт и труд.
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