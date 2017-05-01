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В колонии в Запорожской области изготовляли фальшивые деньги
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Ореховское исправительное учреждение нашумело на всю Украину после проверки генеральной прокуратуры. Во время этой проверки, как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, было установлено, что заключенные в течение нескольких лет изготавливали фальшивые доллары и рубли. У одного из осуждённых при осмотре тумбочки были обнаружены и деньги, и оборудование. При этом, как заявляют в ведомстве, всё это происходило с разрешения и при содействии руководства колонии. Оно, в свою очередь, всё отрицает. В генпрокуратуре озвучили и суммы. Было изготовлено три с половиной миллиона российских рублей, пятьдесят тысяч американских долларов и сорок пять тысяч гривен. Осуждённый, у которого обнаружили вышеуказанные вещи, не впервые отбывает наказание, в этот раз получил 15 лет за убийство. По словам начальника колонии, вёл себя агрессивно по отношению к администрации и неадекватно вообще. В генпрокуратуре также заявили и об обнаружении в колонии тайников для хранения оборудования для изготовления и употребления наркотических и психотропных средств, и уже готовую наркопродукцию. Ведётся расследование.
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