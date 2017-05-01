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В Запорожье приступили к ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров
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Главное – качество. Наученные опытом прошлого года, когда часть отремонтированных дорог пришла в негодность, в городе приступили к ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров. Качество выполнения работ контролирует лично городской голова. Асфальт укладывают с помощь приобретенной в прошлом году асфальтоукладочной машины. Ширина захвата 5,5 метров, с расширителями на метр больше. Этого достаточно чтобы работать на широкополосной дороге тремя укладчиками – чтобы не было швов. Но это пока в планах, а сегодня за техникой вручную проверяют - как идет укладка по компьютеру. На этом участке – дорога общего пользования - толщина слоя асфальта должна быть 6 см. Стоимость одного квадратного метра обойдется примерно в 250 гривен. Утверждает – такой асфальт простоит по гарантии – 5 лет, а на самом деле гораздо дольше – чуть ли не 15. В прошлом году часть выполненных дорог пришлось переделывать из-за некачественного ремонта. 1800 метров по Казачьей переделают за бюджетные деньги, а вот въезд через трамвайную линию – уже профинансирует "Запорожэлектротранс". Всего этом году собираются сделать более 70 тысяч квадратных метров по внутриквартальным дорогам и еще столько же - по тротуарам. По частному сектору – 60 тысяч. А в июле собираются приступить к полномасштабному ремонту дорог – это еще более 300 тысяч квадратных метров. На сложных участках с большой нагрузкой будут класть асфальт в два слоя – чтобы увеличить срок службы.
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