Международный турнир по флорболу - «TALLINK FLOORBALL CUP» Флорбольный клуб «Скала» продолжает пробовать свои силы на международных соревнованиях. Уже второй год подряд подопечные Александра Семенюка приезжают в столицу Эстонии на один из крупнейших международных турниров по флорболу - «TALLINK FLOORBALL CUP». На этом турнире, среди более чем 200 участников из Финляндии, Швеции, Латвии и Эстонии Запорожский край представили команды юниоров мелитопольской «Скалы» - юноши до 14 лет и девушки до 16 лет. В большинстве матчей юные флорболисты хотя и не без боя, но уступали. Впрочем первую победу на «TALLINK FLOORBALL CUP» оформить все-таки удалось. В матче с финнами мелитопольские юноши обыграли соперника со счетом 3: 2. А по результатам трехдневного первенства скалисты вошли в восьмерку лучших команд турнира, можно уверенно считать успехом, особенно по сравнению с прошлым годом. Следующим испытанием для мелитопольских флорболистов станет «Ukrainian open» в Киеве. ВАЖНО megogo.net.

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