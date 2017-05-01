ТРК "Алекс"
START PROFI. Выбирай. Решай. Действуй.

В Запорожье решили пересмотреть методы профориентационной работы с подростками. Моторовские депутаты инициировали создание нового проекта, призванного показать молодежи насколько престижно сегодня иметь рабочую специальность. Последний звонок уже совсем скоро прозвенит в запорожских школах. Время делать выбор будущей специальности. В центре занятости констатируют, школьники и их родители сегодня выбирают не те специальности, которые смогут обеспечить юным запорожцам стабильный доход и развитие. Речь идет о таких «престижных», по мнению ребят, профессиях как юрист, экономист, менеджер. По словам директора областного центра занятости Ирины Дудник, сегодня официально безработных в Запорожье более 20 тысяч человек, основная масса из них – представители именно таких профессий. Так при поддержке предприятия «МОТОР СИЧ»  и родилась идея создания проекта профориентирования молодежи. Ведь раньше этим вопросом учебные заведения занимались разрозненно. Пришло время объединить усилия. Виталий Тишечко говорит, уроки профориентации заменят на экскурсии на завод, тренинги и интерактивные занятия. Кроме этого, по словам педагогов, получение среднего технического образования в училище или колледже вовсе не отменяет дальнейшего обучения в ВУЗе, а наоборот дает преимущество. Да и на рынке труда таким специалистам место найдется.

  
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