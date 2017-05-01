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Пожар на теплотрассе в Коммунарском районе Запорожья
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Там горел мусор на площади 12 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели из-за сильного задымления работали в аппаратах на сжатом воздухе. В самой теплотрассе они нашли мужчину, который не мог самостоятельно её покинуть. Пострадавшего передали медикам, пожар ликвидировали.
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