Пожар на теплотрассе в Коммунарском районе Запорожья

Там горел мусор на площади 12 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели из-за сильного задымления работали в аппаратах на сжатом воздухе. В самой теплотрассе они нашли мужчину, который не мог самостоятельно её покинуть. Пострадавшего передали медикам, пожар ликвидировали.